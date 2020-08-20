FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HYBRID MINERALS INC. HM4 CA44861F1027
AB/FROM ONWARDS 20.08.2020 00:00 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HYBRID MINERALS INC. HM4 CA44861F1027
AB/FROM ONWARDS 20.08.2020 00:00 CET
HYBRID MINERALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de