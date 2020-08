Die verrechneten Prämien der Uniqa Group inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung stiegen im 1. Halbjahr 2020 trotz der eingeschränkten Vertriebsmöglichkeiten aufgrund der Covid-19-Pandemie leicht um 0,5 Prozent auf 2.827,8 Mio. Euro (1 - 6/2019: 2.814,9 Mio. Euro), wie das Unternehmen betont. Während die laufenden Prämien mit 2.784,8 Mio. Euro um 0,9 Prozent wuchsen (1 - 6/2019: 2.759,8 Mio. Euro), gingen die Einmalprämien in der Lebensversicherung um weitere 22,0 Prozent auf 43,0 Mio. Euro zurück (1 - 6/2019: 55,1 Mio. Euro). "Nach einem guten Prämienwachstum im 1. Quartal von plus 3,2 Prozent - der Lockdown kam am 16. März, also bereits gegen Quartalsende - ...

