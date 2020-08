Rastatt (ots) - Die Geschwister Anita & Alexandra Hofmann haben gerade ihr neues Album "Wilde Zeiten" veröffentlicht - und der Titel hat durchaus einen ganz aktuellen Bezug zur Corona Krise. "Es waren ja auch wilde Zeiten, diese letzten Wochen", sagt Alexandra Hofmann in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (9/2020; EVT: 20. August). Die schreckliche Pandemie sei auch für sie persönlich insbesondere am Anfang sehr schwierig gewesen. "Die ersten 14 Tage herrschte Chaos! Denn die Erkenntnis: Jetzt bist du quasi arbeitslos - das war schon ein Schlag." Aber die Krise habe "auch Vorteile" gehabt, betont die Sängerin. "Als Familie sind wir ganz neu zusammengewachsen. Vor allem meine Jungs sind noch viel enger miteinander!" Alexandra Hofmann hat gemeinsam mit ihrem Mann Dietmar zwei Söhne im Alter von 10 und 13 Jahren.



Für Alexandras Schwester Anita Hofmann hatten die vergangenen Monate ebenfalls nicht nur negative, sondern auch sehr positive Seiten, weil es eine Zeit des ganz engen Beisammenseins mit ihrem neuen Lebensgefährten Christian Filip war. "Wir haben festgestellt, dass wir uns immer besser verstehen, je mehr wir uns kennenlernen", erklärt sie in dem Interview mit "Meine Melodie" und betont, dass sie und Christian die Zweisamkeit sehr genießen. Nun planen die beiden sogar schon ihre Hochzeit.



