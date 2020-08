DJ Große Unterschiede bei Umsatzentwicklung im deutschen Einzelhandel

Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Corona-Krise hat für den deutschen Einzelhandel große Unterschiede bei der Umsatzentwicklung mit sich gebracht. Insgesamt setzten die Einzelhändler im ersten Halbjahr 2020 kalender- und saisonbereinigt real 0,8 Prozent mehr um als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Hinter dieser Gesamtentwicklung verbergen sich allerdings erhebliche Unterschiede in den einzelnen Einzelhandelsbranchen.

Besonders der Online- und Versandhandel konnte im ersten Halbjahr seine Umsätze um 16,0 Prozent steigern. Auch die Bereiche Lebensmittel, Bau- und Heimwerkerbedarf profitierten.

Umsatzsteigerungen erzielten mit 15,1 Prozent der Einzelhandel mit Nahrungs-, Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten. Weitere Anstiege verzeichneten der Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf mit 14,2 Prozent, der Sonstige Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten mit 10,2 Prozent und der Einzelhandel mit verschiedenen Waren, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel mit 6,9 Prozent.

Teilweise hohe Einbußen gab es bei Bekleidung, Schuhen, Antiquitäten, Gebrauchtwaren sowie Bild- und Tonträgern. Beträchtliche Umsatzeinbußen mussten die Einzelhandelsbereiche Bekleidung mit 29,0 Prozent, Antiquitäten und Gebrauchtwaren mit 25,2 Prozent sowie Schuhe und Lederwaren mit 25,0 Prozent hinnehmen.

Der Einzelhandel mit bespielten Bild- und Tonträgern verzeichnete mit 24,2 Prozent ebenfalls einen hohen Umsatzrückgang. Deutliche Einbußen gab es auch bei Uhren und Schmuck mit 23,8 Prozent, Büchern mit 18,3 Prozent, Textilien, Bekleidung und Schuhen an Verkaufsständen und auf Märkten mit 16,2 Prozent, Back- und Süßwaren mit 16,0 Prozent und Geräte der Unterhaltungselektronik mit 13,5 Prozent.

