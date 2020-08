Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen hat am Donnerstagmorgen die Zwischenbilanz für das erste Halbjahr veröffentlicht. Trotz der Corona-Pandemie konnten Umsatz, Ergebnis und Transaktionsvolumen weiter gesteigert - wenn auch nicht so stark wie in der Vergangenheit. Zudem profitiert das Unternehmen von der Pleite des deutschen Rivalen Wirecard. Weiter steigende Zahlungsvolumen im Online-Handel und bei digitalen Gütern haben den Corona-bedingten Einbruch bei Reisebuchungen und die wochenlange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...