Der Euro hat am Donnerstag im Frühhandel leichter zu US-Dollar notiert. Gegen 8.50 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1843 US-Dollar. Am Vorabend notierte der Euro bei 1,1853 Dollar.Der Euro hat zuletzt zwar einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben, der seit Anfang Juli zu beobachtende Aufwärtsimpuls ist aber intakt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem gilt es nach Helaba-Einschätzung ...

