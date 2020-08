DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Donnerstag im Verlauf nach oben. Dabei profitiert er von der gestiegenen Risikoaversion der Investoren. Zudem profitieren die Anleihen davon, dass die Geldpolitik nach Aussage der Helaba für geraumer Zeit noch unterstützend wirken wird. Daran ließ am Vorabend auch das FOMC-Sitzungsprotokoll keine Zweifel und die am Mittag anstehende EZB-Sitzungsmitschrift dürfte das für die Eurozone ebenfalls untermauern.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 22 Ticks auf 176,74 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,83 Prozent und das -tief bei 176,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 44166 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 134,94 Prozent.

August 20, 2020

