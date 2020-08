DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise deuten im Juli auf schwache Inflation

Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im Juli gegenüber dem Vormonat nur leicht erhöht. Im Jahresvergleich gingen die Erzeugerpreise sogar deutlich zurück. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Preise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um 1,7 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Minus von 1,8 Prozent gelautet.

Steuereinnahmen sinken im Juli nur noch um 0,3 Prozent

Die deutschen Steuereinnahmen sind angesichts der Corona-Pandemie erneut gesunken, anders als in den Vormonaten aber nur noch leicht. Im Juli nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegen Vorjahresmonat um 0,3 Prozent ab, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Wesentlich trug dazu ein Zufluss von im April gestundeten Steuerzahlungen bei, die nunmehr fällig wurden. Im Juni waren die Steuereinnahmen noch infolge der Corona-Krise um 19,0 Prozent, im Mai um 19,9 Prozent und im April um 25,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat eingebrochen.

Fed-Protokoll: Notenbanker setzten Strategiediskussion fort

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 28. und 29. Juli Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums in Zeiten niedriger Zinssätze diskutiert. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht, gehen sie davon aus, dass die Wirtschaft bei der Erholung von der Corona-Pandemie mehr Unterstützung braucht, jedoch waren sie unsicher über das Timing möglicher Schritte.

Barkin sieht inmitten der Unsicherheit Zeichen von Erholung

Der Präsident der Richmond-Fed, Thomas Barkin, sieht Anzeichen einer Erholung. Die Daten zeigten, dass sich die Wirtschaft vom schlimmsten Teil der Coronavirus-Pandemie erhole, sagte Barkin. Doch die Unsicherheit sei nach wie vor groß, was für Gegenwind für weiteres Wachstum sorge.

Verband: Viele Mieter wegen Corona-Krise weiterhin in Finanznot

Mehr als anderthalb Monate nach Ablauf des Mieten-Moratoriums verursacht die Corona-Krise laut Verbandsangaben weiterhin finanzielle Nöte vieler Mieter in Deutschland. "Die Situation von Mietern ist nach wie vor angespannt", sagte der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Immer noch gehe es in rund jeder zehnten Beratung durch die Mietvereine um "Fragen zu Zahlungsproblemen aufgrund der Corona-Krise".

Finnland verschärft wegen Corona Einreiseregeln für meiste EU-Staaten

Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen in vielen europäischen Ländern hat Finnland strenge Einreisebeschränkungen für Reisende aus den meisten EU-Staaten verhängt. Ab Montag können nur noch Menschen aus einer Handvoll Staaten ohne Beschränkungen ins Land einreisen, wie Innenministerin Maria Ohisalo in Helsinki mitteilte. Auch deutsche Reisende sind betroffen: Nicht notwendige Reisen aus Deutschland sind laut dem Auswärtigen Amt in Berlin nicht mehr gestattet.

Kreml-Kritiker Nawalny wegen Vergiftung im Krankenhaus

Der bekannte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben aus seinem Umfeld wegen einer mutmaßlichen Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nawalny sei bewusstlos und befinde sich auf der Intensivstation, schrieb dessen Sprecherin Kira Jarmisch im Internetdienst Twitter. Er leide an einer "Vergiftung" und sei während eines Fluges von Sibirien nach Moskau krank geworden.

Mindestens 45 Tote bei Havarie von Flüchtlingsschiff vor Libyen

Bei der bislang schlimmsten Havarie eines Flüchtlingsschiffes vor der libyschen Küste in diesem Jahr sind nach UN-Angaben in dieser Woche mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern seien fünf Kinder, teilten das Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration (IOM) in Genf mit. 37 Menschen seien bei dem Unglück am Montag vor dem libyschen Hafen Swara von Fischern gerettet worden.

Harris und Obama gehen hart mit US-Präsident Trump ins Gericht

Die oppositionelle US-Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris ist in ihrer Nominierungsrede hart mit Präsident Donald Trump ins Gericht gegangen. "Donald Trumps Führungsversagen hat Leben und Existenzen gekostet", sagte Harris beim virtuellen Parteitag der Demokraten. Ex-Präsident Barack Obama bezeichnete Trump als Gefahr für die Demokratie - und warb für seinen einstigen Stellvertreter Joe Biden, der den Amtsinhaber am 3. November herausfordert.

Trump kündigt Anwendung von umstrittenem Mechanismus zu Iran-Sanktionen an

US-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Mike Pompeo angewiesen, einen umstrittenen Mechanismus zur Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen gegen den Iran zu aktivieren. Pompeo solle den UN-Sicherheitsrat darüber in Kenntnis setzen, dass die USA "praktisch alle vorher ausgesetzten Sanktionen der Vereinten Nationen gegen den Iran wiederherstellen wollen", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Die Anwendung des sogenannten Snapback-Mechanismus sei "nicht ungewöhnlich".

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Juli Handelsbilanz Überschuss 2,581 Mrd CHF

Schweiz Juli Exporte 17,705 Mrd CHF

Schweiz Juli Importe 15,124 Mrd CHF

