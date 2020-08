München (ots) -Oversize ist nur was für Rapper aus den 80ern? Radlerhosen gehörenins Gym aber nicht auf die Straße? Und was genau versteht man unter"Lollipop-Shape"? Die Antwort auf alle diese Fragen hat das neue FYEOOriginal "Das trägt man jetzt so". In ihrem neuen Mode-Podcast kommtKathrin Bierling, Chefin des erfolgreichen deutschen Mode-Blogsmodepilot.de, den heißesten, innovativsten und schrägsten Modetrendsauf die Spur."Mode gehört für mich zu den spannendsten Themen überhaupt. Mitrenommierten Expert*innen aus der Branche werde ich in meinem neuenPodcast den Ursprung aktueller Modetrends, mögliche gesellschaftlicheHintergründe und natürlich die alles entscheidende Frage klären: Wiewerden diese Styles des neuen Jahrzehnts getragen?" sagt Bierling. Inder ersten Folge talkt sich die 40-jährige Münchnerin vergnüglich undinspiriert mit Kerstin Weng, Chefredakteurin der InStyle und FashionDirector Véronique Tristram von GLAMOUR Deutschland durch das Thema"Oversize" und warum Pop-Ikone Billie Eilish als absoluteTrendsetterin in diesem Bereich gilt. Außerdem mit dabei:Sneaker-Experte Karsten Gohm sowie Louis Lewitan, der Oversize ausder Sicht der Psychologie hinterfragt. Die ersten beiden Folgen von"Das trägt man jetzt so" sind ab dem 21. August auf FYEO abrufbar,alle zwei Wochen gibt es eine frische Ausgabe des neuenMode-Podcasts.Das ist FYEODie kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet nebenfrei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat)mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEOOriginals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter"MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer oderdie Audio-Sitcom "Callboy" mit Denis Moschitto. Der Premium-Bereichkann von interessierten Hörern zwei Wochen lang kostenfrei getestetwerden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autoren,Produzenten und Künstlern sowie weiteren Medien-Partnern, darunterSüddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzungweiterer Originals. Aktuell bietet FYEO 28 Eigenproduktionen in denunterschiedlichsten Genres: von Bildung über Comedy, Doku, Sport -bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Androiddownloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.deBei Fragen:Eva GradlPR ManagerCommunications & PRStrategy, Digital & SalesProSiebenSat.1 TV DeutschlandTel.+49 89/9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comwww.prosiebensat1digital.deOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51042/4684238