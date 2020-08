Bündner Herrschaft (ots) - Vom 4. bis 27. September 2020 wird die Bündner Herrschaft in der Ferienregion Heidiland zum Schauplatz eines einzigartigen Genussfestivals. Im Zentrum stehen dabei neu kleine und persönliche Formate, welche die bekannte Wein- und Genussregion am Eingangstor des Kantons Graubünden erlebbar machen. Plätze für die zahlreichen limitierten Formate können ab sofort gebucht werden.In Zeiten, wo landauf landab zahlreiche grössere Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt werden, macht man in der bekannten Weinbauregion Bündner Herrschaft aus der Not eine Tugend. Statt das Genussfestival Bündner Herrschaft einfach aus dem Jahreskalender zu streichen, haben die Organisatoren kurzerhand das Konzept umgestellt. graubündenVIVA und Heidiland Tourismus legen den Fokus neu auf kleinere und persönliche Formate. Im Mittelpunkt steht die Begegnung mit spannenden Menschen, die mit ihrem Schaffen die Kulinarik und den Genuss in der Bündner Herrschaft prägen. Für die Organisation des Genussfestivals bündeln die beiden Organisationen graubündenVIVA und Heidiland Tourismus erstmals ihre Kräfte und bespielen zusammen mit lokalen Partnern verschiedene Schauplätze in der Weinbauregion Bündner Herrschaft/Fünf Dörfer.Vom Feuerstellen-Kochen bis zur Gourmet-TourDie Besucherinnen und Besucher dürfen sich im Rahmen des Genussfestivals auf ganz unterschiedliche Veranstaltungen freuen. Vom lokalen Produzenten bis zum Sternekoch, von der Abenteurerküche am Feuer über die Gourmet-Tour durch die Reben, von geführten Wein-Touren bis zur Wasser-Degustation, vom wilden Kochen bis zu Nana's Küche: So vielseitig wie die teilnehmenden Betriebe und Produzenten, so abwechslungsreich liest sich auch die Agenda des Genussfestivals. Das gesamte Programm ist unter genussfestival.ch (http://www.genussfestival.ch?fdAdId=LWClH6xveM&fdSiteId=o75poDVQru) aufgeschaltet. Zahlreiche Formate sind dabei platzmässig limitiert, Buchungen sind ab sofort online möglich. Neben neu geschaffenen Events haben die Organisatoren auch zahlreiche bestehende Formate Dritter integriert. Sie alle tragen dazu bei, dass der regionale Genuss in der Bündner Herrschaft trotz der vorhandenen Einschränkungen einen Monat lang in all seinen Facetten erlebbar wird.Höhepunkt des "Fests der Sinne" in der Schweizer Genussregion 2020Das Genussfestival ist auch mit neuem Konzept ein Zusammentreffen zweier Superlative: Das Festival bildet einerseits den fulminanten Schlusspunkt des "Fests der Sinne" von graubündenVIVA, dem mehrjährigen Programm zur Stärkung der Themen Genuss, Ernährung und Kulinarik im Kanton. Andererseits findet während des Festivals landesweit die Schweizer Genusswoche statt (17. - 27. September 2020, gout.ch (http://www.gout.ch)). Die Ferienregion Heidiland übernimmt als Schweizer Genussregion 2020 die offizielle Botschafterrolle für diese Genusswoche und wird so im September zum Epizentrum des Schweizer Genusses.Weitere Informationen:www.graubuendenviva.ch (http://www.graubuendenviva.ch)www.heidiland.com/genuss (http://www.heidiland.com/genuss)Pressekontakt:graubündenVIVA AGLisa Lerchi, KommunikationVia Nova 37, 7017 Flims DorfT +41 81 531 34 22ll@graubuendenviva.chwww.graubuendenviva.chHeidiland Tourismus AGOrlando Bergamin, GeschäftsführerValenserstrasse 6, 7310 Bad RagazT +41 81 720 08 29orlando.bergamin@heidiland.comwww.heidiland.comOriginal-Content von: Heidiland Tourismus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005428/100853882