Einer der größten privaten LSPs in Europa wird die LSP-Plattform von BluJay als Lösung der nächsten Generation zur Optimierung und Automatisierung von Straßentransporten einsetzen

BluJay Solutions, ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die globale Lieferkette, hat heute einen neuen Geschäftsabschluss bekannt gegeben: Die Gebrüder Weiss GmbH setzt künftig in ihren Logistikzentren auf die leistungsstarke Technologie für die Supply Chain Execution, die BluJays LSP-Plattform bietet.

Gebrüder Weiss ist einer der größten privaten Logistikdienstleister Europas mit 7.300 Mitarbeitern, 150 Standorten weltweit und einem Transportaufkommen von rund 13,7 Millionen Sendungen im Jahr 2019. Das Unternehmen suchte nach einer Lösung, um die weitere Digitalisierung der Logistik zu unterstützen, und zwar mit einer flexiblen, zukunftssicheren Transportmanagement-Plattform, die dazu beitragen kann, das Kundenerlebnis zu verbessern und sich an einen sich ständig ändernden Markt und Kundenbedürfnisse anzupassen.

"Unsere Entscheidung fiel auf die Lösung von BluJay, weil sie seit langem bewährt und flexibel ist", so Wolfram Senger-Weiss, CEO der Gebrüder Weiss GmbH. "Die Lösung bietet einen großen Funktionsumfang und lässt sich so konfigurieren, dass sie exakt unseren Anforderungen entspricht. Mit Blick auf die Zukunft ist es von Vorteil, dass BluJay die Lösung sowohl On-Premise als auch in der Cloud bereitstellt. Zudem können wir weltweit auf die Unterstützung von BluJay bauen, einschließlich einer starken kontinentaleuropäischen Präsenz, die uns hilft, unsere Ressourcen zu maximieren. Darüber hinaus verbinden uns eine gemeinsame unternehmerische Vision und unser Engagement für die Digitalisierung. Das wird uns dabei helfen, unseren langfristigen Wachstumskurs fortzusetzen."

Langfristige Partnerschaft sichert Wachstum

Gebrüder Weiss profitiert mit BluJays LSP-Plattform von einer erhöhten Transparenz auf allen Ebenen des Transportgeschehens. Dazu zählen neben einer verbesserten Abbildung und Kontrolle von Aufträgen insbesondere Optimierungen im Abwicklungsprozess, ein Echtzeit-Überblick über interne und externe Kosten sowie eine erhöhte Datenverfügbarkeit. Die Partnerschaft mit BluJay und der Einsatz der LSP-Plattform sind darauf ausgerichtet, jederzeit flexibel auf neue Herausforderungen innerhalb der Supply Chain zu reagieren und so das langfristige Unternehmenswachstum sicherzustellen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Gebrüder Weiss und darüber, ihnen die Flexibilität zu ermöglichen, die sie benötigen, um die Vorteile der Digitalisierung und einer verbesserten Kundenerfahrung umzusetzen", sagt Andrew Kirkwood, CEO von BluJay Solutions. "Gebrüder Weiss ist nun für die Zukunft bestens gerüstet und kann seinen Kunden den Service bieten, den sie von einem führenden Transport- und Logistikunternehmen erwarten. Das gilt sowohl im Hinblick auf das Transportvolumen als auch auf die globale Vernetzung der Lieferkette und ihre zunehmende Komplexität. Die Partnerschaft beider Unternehmen ist auf Dauer ausgelegt: Gebrüder Weiss setzt nicht nur auf unsere Softwarelösung, sondern auch auf unseren erfahrenen Mitarbeiterstab, der ihre Implementierung begleitet, jederzeit Unterstützung liefert und so langfristig Werte zu schaffen."

Über Gebrüder Weiss

Mit über 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 150 firmeneigenen Standorten und einem Jahresumsatz von 1,7 Milliarden Euro (2019) zählt Gebrüder Weiss zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas. Unter dem Dach der Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz in Lauterach (Österreich) fasst das Unternehmen neben seinen Hauptgeschäftsbereichen Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Logistik auch eine Reihe von hoch spezialisierten Branchenlösungen und Tochterunternehmen zusammen darunter u.a. die Logistikberatung x|vise, tectraxx (Branchenspezialist für High-Tech-Unternehmen), dicall (Kommunikationslösungen, Marktforschung, Training), Rail Cargo (Bahntransporte) und der Gebrüder Weiss Paketdienst, Mitgesellschafter des österreichischen DPD. Diese Bündelung ermöglicht es dem Konzern, schnell und flexibel auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Mit einer Vielzahl an ökologischen, ökonomischen und sozialen Maßnahmen gilt das Familienunternehmen, dessen Geschichte im Transportwesen mehr als 500 Jahre zurückreicht, heute auch als Vorreiter in puncto nachhaltigem Wirtschaften.

Über BluJay Solutions

BluJay Solutions hilft Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Spitzenleistungen in der Logistik und der Handels-Compliance zu erzielen es liegt in unserer DNA. Ein Zusammenwirken aus Daten, Netzwerken und Applikationen, die durch den BluJay-Ansatz bereitgestellt werden. Damit unterstützt unsere DNA-Plattform die reibungslose Supply Chain Tausender weltweit führender Hersteller, Einzelhändler, Distributoren, Spediteure, Zollagenten, Frachtführer und Logistikdienstleister. Um mehr zu erfahren, besuchen Siewww.blujaysolutions.com oder folgen Sie uns auf Twitter @myblujay und LinkedIn.

