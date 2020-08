In seinem neuen Buch kritisiert Richard David Precht die KI-Fantasien des Silicon Valley. Im Interview erklärt der Philosoph, warum Maschinen niemals so intelligent wie Menschen sein werden und weshalb die ethische Programmierung von KI ein moralischer Super-GAU wäre. Gehirn-Backup in der Cloud? Die erste menschliche Kolonie auf dem Mars? Eine Superintelligenz, die die Menschheit versklavt? Für den deutschen Philosophen Richard David Precht alles Hirngespinste einer nerdigen Tech-Elite aus Kalifornien. Mit ihren Visionen will sie uns glauben lassen, dass alle Probleme der Welt mit Technologie lösbar sind, sagt er im Gespräch mit t3n-Chefredakteur Luca ...

Den vollständigen Artikel lesen ...