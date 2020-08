Wien (ots) - Urlaub daheim - eine Reise durch das Berg- und Seen-Panorama des SalzkammergutesSt. Wolfgang, ein idyllischer traditionsreicher Ort im Salzkammergut, malerisch schön gelegen am Wolfgangsee, seit Jahrzehnten bekannt als Kulisse für diverse Filmproduktionen. In den letzten Wochen ist die Idylle jedoch etwas verblasst. Der Ort ist hauptsächlich wegen einem Thema in Erscheinung getreten: Covid-19.Dabei haben das Salzkammergut und speziell St. Wolfgang so viel Schönes zu bieten: eine beeindruckende Landschaft und Möglichkeiten für Aktivitäten egal ob zu Wasser, im Tal oder hoch oben am Berg. Einfach der perfekte Ort für einen Urlaub im Sommer 2020.TourSol setzt mit "Tagtraum am Wolfgangsee" erfolgreich die Mon-Concierge-Reihe fort und nimmt den Zuseher mit auf eine Abenteuerreise durch St. Wolfgang.Im Video ist ein motivierter Hotelmitarbeiter zu sehen, der das Gepäck der Gäste aus dem Auto räumt. Beim Ausladen eines modernen E-Mountainbikes hält der junge Mann beeindruckt das Fahrrad am Lenker fest und entflieht gedanklich dem Alltag. Vor seinen Augen beginnt der Tagtraum, eine Reise durch das beeindruckende Berg- und Seen-Panorama des Salzkammergutes, bis er sich schließlich wieder gedankenverloren am Parkplatz wiederfindet.Das zweiminütige Video zeigt einmal mehr wie vielfältig Österreich und das Salzkammergut wirklich sind und ruft in Erinnerung, dass wir in der glücklichen Lage sind, in einem der schönsten und abwechslungsreichen Urlaubsländer dieser Welt leben.Gerade in diesem Jahr und in Zeiten wie diesen, in denen der Tourismus stark beeinträchtigt ist, muss man umso mehr hervorzuheben, wie vielfältig unser Land ist und dass Urlaub in der Heimat mehr bietet als die meisten von uns denken oder auch schon vergessen haben.Ein Sommer wie damals, mit weniger Hektik als sonst, dafür mit mehr Genuss und Bewusstsein für all das, was wir längst als selbstverständlich ansehen. Ein Sommer vielleicht ohne mediterranes Feeling, dafür jedoch mit alpinem Flair, ohne Trouble am Strand, dafür frischer klarer Bergluft vereint mit Natur, Tradition und dem Schärfen der Sinne für das Wesentliche. Mit dem Hang zu mehr Nachhaltigkeit!TourSol ist ein junges dynamisches Unternehmen gegründet in Österreich, dessen Ziel es ist, den Tourismus zu stärken und dem Hotelier wieder die Möglichkeit gibt, Gastgeber zu sein.TourSol betrachtet den Betrieb aus Sicht der Gastgeber und bietet maßgeschneiderte digitale Tourismuslösungen an.Pressekontakt:TourSol GmbHDaniel KaiserWängler Straße 66600 LechaschauTel: +43 664 9157390Web:www.toursol.atinfo@toursol.atOriginal-Content von: TourSol GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144610/4684360