Hamburg (ots) - Mit Veröffentlichung der Early-Access-Version erwarten die Spieler die ersten zwei Kapitel des Storymodus von Big Farm Story mit einer aufwendigen Geschichte und lebhaften Figuren. Die Geschichte wird fortlaufend mit kostenlosen Inhalten erweitert und garantiert somit andauernden Spielspaß für alle Pixelfarmer.Als unerwarteter Erbe der Farm des vermissten Großvaters hat der Spieler die Möglichkeit, die Farm zu ihrem früheren Glanz aufzubauen. Die Pflege der Ernte und der Nutztiere werden den Spieler beschäftigen, aber er muss auch Zeit finden, um nach dem vermissten Großvater zu suchen. In Big Farm Story gibt es immer etwas zu tun. So gilt es, Feldfrüchte anzubauen und natürlich zu ernten, Tiere zu versorgen und die Farm auszubauen. Jeder Spieler kann seine Farm und das dazugehörige Bauernhaus dekorativ gestalten, vergrößern und die verschiedenen Farmen der Nachbarn und Wälder in der Umgebung erkunden. Mithilfe von Ernteaufträgen und dem Sammeln von Ressourcen erlernen die Spieler neue Fähigkeiten wie Angeln oder Pilze sammeln - es ist also immer etwas zu tun! Der dynamische Tag- und Nachtrhythmus sorgen für zusätzliche Abwechslung.Big Farm Story ist auf Steam verfügbar und als Early-Access-Pionier erhalten Spieler die folgenden Inhalte:- Süßes Ferkel als exklusives Haustier, das den Spieler begleitet und Schätze findet- Einen Korb zum Ausruhen für das Ferkel zu Hause im Bauernhaus- 6 Möbel und Dekorations-Elemente für die individuelle Gestaltung des Bauernhauses- 12 XP-Blumen-Saaten In den kommenden Wochen und Monaten können Spieler außerdem zusätzliche neue und kostenlose Inhalte für Big Farm Story erwarten:- Erweiterung der Spielinhalte: Weitere Farmtiere, Haustiere, Handwerksrezepte und Ressourcen zum Sammeln werden hinzugefügt und die Geschichte wird Kapitel für Kapitel weiterentwickelt, indem neue Charaktere eingeführt werden.- Mehrspielermodus: Die Spieler können sich mit Leuten in der Stadt treffen und unterhalten sowie ihre Freunde einladen, um ihre Farm zu besuchen.- Kochen: Der Spieler kann Produkte der Big-Farm-Story-Welt kombinieren und sie in köstliches Essen verwandeln, um sich selbst zu stärken, Freunde zu belohnen oder Aufträge zu erfüllen!- Und vieles mehr... Darüber hinaus können Spieler, die das Spiel sehr lieben und das Entwicklungsteam sowie zukünftige Spielinhalte unterstützen möchten, ein Premium-Pionierpaket hinzufügen oder es sogar als cooles Bundle erhalten. Das Premium-Pionierpaket erweitert das Inventar des Spielers um noch mehr gut aussehende Gegenstände: Ein super exklusives Einhorn-Ferkel als Haustier und ein zusätzliches exklusives dekoratives Element, die Schweinchenbank.Die Marke "Big Farm" zieht mit den Titeln "Big Farm" und "Big Farm: Mobile Harvest" mehr als 86 Millionen Spieler weltweit an. Big Farm Story bietet eine komplett neue Spielerfahrung, passend zu Steam.Link zum Download: http://ggs.social/bfssteamOffizieller Teaser-Trailer zu Big Farm Story: https://youtu.be/6cA5-kdAUsoPressekontakt:Patrick Abrar, Chief Business Officerpr@goodgamestudios.comOriginal-Content von: Goodgame Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106446/4684388