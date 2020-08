München/Berlin (ots) - Company Bike setzt die Mitarbeiter von Europas führender Online-Plattform für Mode und Lifestyleaufs Rad: Für eine zukunftsfähige Mobilität und mehr Gesundheit haben Zalando-Mitarbeiter in ganz Deutschland ab sofort die Möglichkeit ein Dienstfahrrad zu nutzen - und dabei bis zu 50% im Vergleich zum Privatkauf einzusparen.Die Zalando SE hat sich von Anfang an auf langfristigen Erfolg ausgerichtet. Dazu müssen auf allen Ebenen aktuelle, gesellschaftliche Trends umgesetzt und Nachhaltigkeit gefördert werden. Ein Schritt in diese Richtung ist die Kooperation mit Company Bike, einem der führenden, auf große Unternehmen spezialisierten Fahrradleasing-Anbieter.Statt über das Gehalt funktioniert Mitarbeitermotivation zunehmend über Werte, wie z.B. die persönliche Gesundheit, der Schutz unserer Umwelt und die Begeisterung für ein zusätzliches, zeitgemäßes Incentive, das der Arbeitgeber gewährt. Das Dienstfahrrad als Mitarbeiter-Benefit verbindet diese Themen."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einem so innovativen und renommierten Unternehmen wie Zalando", sagt Company Bike Geschäftsführer Markus Maus. "Schließlich teilen wir die gleichen Werte und setzen uns beide für innovative Konzepte, neue Servicestandards und eine Digitalisierung unserer jeweiligen Branchen ein".Astrid Arndt, Senior Vice President People and Organization bei Zalando: "Die Zusammenarbeit mit Company Bike ermöglicht uns digitale Prozesse und ein optimal auf unsere onlineaffinen Mitarbeiter abgestimmtes Konzept für das Leasen von Dienstfahrrädern. Wir freuen uns, damit unseren Mitarbeitern eine umweltfreundliche Alternative für den Arbeitsweg anbieten zu können".Für weitere Informationen zu Company Bike: www.company-bike.com (http://www.company-bike.com)Informationen zu Zalando: https://corporate.zalando.de/Pressekontakt:Company BikeMalin AurasKistlerhofstraße 7581379 MünchenTelefon: +49 (0) 89 954586409E-Mail: m.auras@company-bike.comOriginal-Content von: company bike solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125883/4684428