Köln (ots) - Pixum sponsert 111 Trikotsätze für Handballteams: In Kooperation mit dem Partner handballdirekt bietet Pixum allen Handballmannschaften 111 limitierte Pixum Trikotsätze zum attraktiven Teampreis. Alle teilnehmenden Handballteams können sich zudem ihr Mannschaftsbild als Poster für jeden Spieler kostenlos dazu sichern.Auch in diesem Jahr bietet Pixum im Rahmen der großen Trikotaktion limitierte Trikotsätze für Herren-, Damen- und Kinder-Handballmannschaften in Deutschland und Österreich an. Bereits in den Jahren zuvor waren innerhalb kürzester Zeit alle Trikotsätze vergriffen. Alle teilnehmenden Mannschaften, die innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Trikots ein Mannschaftsfoto mit den Pixum Trikots einsenden, erhalten zudem einen Gutschein für ihr Mannschaftsbild als Poster für jeden Spieler."Wie alle aktiven Handballer*innen und Fans wünschen wir uns, dass der Ball in den Ligen bald wieder fliegen kann. Wir freuen uns ganz besonders auch in 2020 unter den aktuellen Umständen eine echt starke Aktion gemeinsam mit handballdirekt umzusetzen. Mit unseren Sponsoring-Aktivitäten fördern wir den Handballsport im Profibereich genauso wie im Breitensport", erläutert Holger Plorin, Head of Marketing bei Pixum. "Die nächste Saison ist schon wieder randvoll gespickt mit tollen Events, wie der Handball-EM oder dem Pixum Super Cup, die wir natürlich mit besonderen Maßnahmen begleiten", so Holger Plorin weiter.Als einer der führenden Online-Fotoservices engagiert sich Pixum seit vielen Jahren im Sport- und Kultursponsoring. Bereits im siebten Jahr begleitet Pixum als offizieller Foto- und Druckpartner den Deutschen Handball Bund, sowie die Handball Bundesliga. Seit 2014 ist der Online-Fotoservice zudem Namensgeber des Pixum Super Cups, der dieses Jahr am 26.09.2020 in Düsseldorf stattfinden wird.Mehr Informationen zur großen Pixum Trikotaktion sowie eingereichten Mannschaftsbildern unter pixum.de/trikots (https://www.pixum.de/trikots).Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/4684479