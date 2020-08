3 weeks until China's leading ICT event

CIOE 2020 Information and Communication Expo Preview

SHENZHEN, China, Aug. 20, 2020 /PRNewswire/ -- CIOE 2020 - Information and Communication Expo will kick off in 3 weeks at Shenzhen World to display China's most up-to-date optical chips, modules, fibers, components and systems. Below are highlights for trip preparations.

New Sector:

Wireless Communications: GrenTech, KINGFA SCI.&TECH., ZHONGTIAN COMMUNICATION, CIG, MITSUBISHI ELECTRIC & ELECTRONGICS, Milli-Tech Electronics, Kingsignal, HFC SHIELDING PRODUCTS, IQE TW Corporation, Gastight, XINCHE electronic, Liubo Photoelectric, Lanjian Electronic, Hexagold Electronic, and HC Microwave Electronics.

Hall 4: Communication System Equipment

System Equipment: Huawei, Nokia Bell, Fiberhome, Sumitomo Electric, Ship, Digital China, C-data, Hioso, FCTEL, Hi-Net, BO-NET, Tongxing, Sintai Communication, WANSHUO, HDV Phoelectron, Baitong Putian, PHOTON BROADBAND, Baoshitong, Beyond Light Photonics, V-solution, Iseelink, Premlink Tech, and Fullwell.

Manufacturing Equipment: ASM, E-Globaledge, ficonTEC Service, Finetech, MRSI, Laser X Technology, Lieqi Intelligent Equipment, Hongge Electronic, SURUGA SEIKI, Reb Automation, HAITUO, Sanwood, ACCURACY ASSEMBLY, Xin Bao Instrumen, Broadex, CYCAD, SINOBONDER, Energy Intelligent, First Technology China, Feedlitech, and Wuhan Damu.

Instruments and Apparatus: ANRITSU, EXFO, Ibsen Photonics A/S, KEYSIGHT, OZ OPTICS, SANTEC, Senorics, TOPTICA PHOTONICS, VIAVI, YOKOGAWA TEST & MEASUREMENT, Dimension, China Electronics Technology Instruments (Anhui), Tianjin Deviser Electronics, Guilin G-Link, Wuhan Precise Electronic, Jiangsu skyray, TEKCN, and Joinwit.

Hall 6: Integrated Wiring

Passive Device: ADAMANT, SENKO, Sumitomo Electric, US Conec, CHAOZHOU THREE-CIRCLE, Flyin Optronics, TFC, OptiWorks(Kunshan), SHENZHEN XIANGTONG, XDK, TAKFLY, ShenZhen DYS Fiber optic, T&S Communications, Triple-stone Technology, Jiexun (Fujian) Photoelectric, Sichuan Tianyi, Fibercan, JiangSu UNIKIT, Zhejiang Yingfeng, HYC CO., Glsun, and Shenzhen Upcera.

Micro Datacenter: ZHONGTIAN COMMUNICATION, Suzhou Sutuo, Ship, sunpln, HKBN Enterprise, ADTEK, Sindi Technologies, SHKE Communication, and RongBang.

Fiber & Cable: OFS, LEONI Cable, Sumitomo Electric, YOFC, HENGTONG, ZHONGTIAN COMMUNICATION, SDG, Jiangsu Etern, Henan Shijia photons, Shenzhen Youngsun Com, Youngan Optics, TWENTSCHE (NANJING) FIBRE OPTICS, TW-SCIE, SIHONG WEICHUANG OPTICS, Hongan Group, Hi-up, Hengyixun Optoelectronic, GEYIDA CABLE, Headway, and CHANGGUANG COMMUNICATION.

Cable and Accessories: Sumitomo Electric, Chaoqian, Zhantong, NINGBO GMF, Changyuan Electronic, YIPU, Ningboxinhengguang, Tianjin Shunda Electric, LACY precision, YUXUAN, Jilin Oufu, Jiangsu Tanghu, Ningbo Dahua, GUANGDAO, and Bengbu Jixin.

Hall 8: Communication Device Module

Chips: AOI, ARTILUX, Bifrost Communications Aps, CompoundTek, DENSELIGHT, IQE, Inphi, INSIGA, MACOM, SiFotonics, SEMICONDUCTORS, Sumitomo Electric, Wooriro, Huawei, Chengdu InSiGa, Hisilicon, UX, PHOGRAIN, Mindsem, QXP, Shijia, Centec Network, GigaDevice, Sanan integrated, Fujian Z.K.litecore., Chongqing United Microelectonice Center, Qianmu Laser, Suna Opto-electronic, Sino-semiconductor Integrated, AZURI, ORI-CHIP, Epihouse, CETC Chongqing Acousitc-Optic-Electric, Vertilite, Wingcomm, Toptrans, and Minisilicon.

Optical Module: Innolight, Hisilicon, Accelink, 800G Pluggable MSA, Huawei, HGtech, CIS, Eoptolink, O-Net, AOI, Broadex, Gigalight, Kingsignal, linktel, Sont, Superxon, T&S, Hi-Optel, Potron, LONTE, China Cloud Electro Optics Technology, C-Light, OPTICKING, Photonics Valley, Wintop Optical Technology, Trixon, Wuhan RayOptek, Irixi Photonics, Yongxinfeng, Xiamen Beogold, and BO-NET.

Optical Material: A.L.M.T.Corp, HERMETIC, SCHOTT AG, KINGFA, Hebei sinopack, Nippon Frontier Corporation / Nippon Electric Glass, Danyang Yuqiao, Henkel loctite, Shengda Electronics, XIAMEN ZIBO, Synae Microelectronics, COREWAY, Everwide Chemical, Topcom, XinJuHong, XianYi, Huaxing Laser, and Antai Tianlong.

Optical Component: Fujitsu, Yamaichi Electronics, GP Inc., LUMICS, Micro-Hybrid, SCHOTT AG, SUSS MICROOPTICS SA, TOPTICA PHOTONICS, Hamamatsu Photonics, TECDIA, HITACHI, Iridian, Yusheng, Youopto, XIANGTONG, Sunstar, and SAN-U.

*Above exhibitors not listed in particular order

