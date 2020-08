DJ SENTIMENT/Simmung der Privatanleger stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Während sich die Indizes an der Wall Street in Partylaune präsentieren, ist die Stimmungslage unter Privatanlegern in den USA nicht überbordend. Vielmehr verharrt sie nahezu auf dem Niveau der Vorwoche. Dass sich Republikaner und Demokraten nicht auf ein weiteres Konjunkturpaket einigen können, geht an US-Anlegern nahezu vorbei. Weiterhin ist zu beobachten, dass das Lager der Bären gegenüber dem historischen Durchschnitt unverändert groß ist.

In den USA ist laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey das Bullenlager um 0,4 Prozentpunkte auf nun 30,4 Prozent gestiegen. Im Lager der Pessimisten befinden sich 42,4 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte mehr als vor Wochenfrist. Hier liegt der historische Durchschnitt bei 30,5 Prozent, der Anteil ist aktuell damit immer noch vergleichsweise hoch. Neutral sind 27,2 Prozent der Befragten gestimmt, was einem Minus von 0,6 Prozentpunkten entspricht.

Aber auch in Deutschland ist die Wanderung der Privatanleger aus dem Lager der Bullen in das Bärenlager bei anhaltendem Scheitern des DAX an der 13.000er Marke überschaubar. Für Sentimentanalyst Joachim Goldberg zeigt sich, dass der mehrheitlich erwartete Abverkauf des DAX bislang ausgeblieben ist. Dabei sei es denkbar, dass ein Teil der heimischen Pessimisten bereits mit einem Rücksetzer auf 12.450/12.500 Punkte - dort erwartet er eine erste Nachfrage - zufrieden sei.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind 45 Prozent (plus 4 Punkte), und damit der größte Anteil der Privaten, weiter pessimistisch gestimmt. Der Bullenanteil der Privatanleger fiel um 2 Punkte auf 31 Prozent zu. 24 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein Minus von 2 Punkten.

