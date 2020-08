Viele Nutzer warten auf Apple Pay über die Girocard, wie es die Sparkassen demnächst starten wollen. Jetzt wird deutlich: In allen Fällen funktioniert das nicht. Bei der Einführung von Apple Pay waren die Sparkassen zunächst aus verschiedenen Gründen zögerlich gewesen. Doch jetzt werden sie wohl hierzulande als Erste die Girocard-Unterstützung für Apple Pay anbieten. An einem der nächsten Dienstage dürfte es soweit sein - und da die Rede vom August als Einführungszeitraum war (was nichts Verbindliches heißen muss), deutet vieles auf einen Start in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...