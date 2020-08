DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ökonomen unterstützen Scholz-Vorstoß zur Schuldenbremse

Bundesfinanzminister Olaf Scholz erhält von führenden deutschen Wirtschaftsforschern Unterstützung für sein Vorhaben, auch im kommenden Jahr die Schuldenbremse nicht einzuhalten. Scholz hatte am Mittwochabend gesagt, er wolle eine Ausnahmereglung bei der gesetzlich verankerten Schuldenbremse nutzen, um diese nicht einhalten zu müssen.

Klimaaktivistinnen drängen Merkel in Gespräch zu mehr Klimaschutz

Führende Aktivistinnen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin aufgefordert, ihrer Verantwortung im Kampf gegen die Erderwärmung stärker gerecht zu werden. "Wir fordern, das Pariser Klimaschutzabkommen jetzt in konkrete Politik umzusetzen", sagte die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer nach dem Gespräch im Kanzleramt. Die schwedische FFF-Initiatorin Greta Thunberg sprach von einer "sehr freundlichen" Begegnung mit Merkel.

BDI warnt Regierung vor zu ambitionierten Klimaschutzzielen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die Bundesregierung vor zu ambitionierten Klimaschutzzielen gewarnt. "Die Gefahr ist groß, dass der Unterschied der klimapolitischen Ambitionen zwischen Europa und anderen Weltregionen weiter wächst. Das ist für die heimische Industrie eine immer größere Herausforderung", sagte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch der Rheinischen Post.

Bund und Länder wollen einheitliches Bußgeld für Maskenverweigerer prüfen

Bund und Länder wollen ein einheitliches Bußgeld bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen prüfen. Das Bundesverkehrsministerium oder das Saarland als Vorsitzland der Verkehrsministerkonferenz sollen die Länder zu einer Arbeitsgruppe einladen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag nach einer Bund-Länder-Schaltkonferenz aus Kreisen der Verkehrsminister erfuhr. Die Arbeitsgruppe soll einen Bußgeldrahmen erarbeiten.

Schlichtung der Bau-Tarifverhandlungen startet am Mittwoch

Die Schlichtung der Lohn- und Gehaltsverhandlungen für die rund 850.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe beginnt am kommenden Mittwoch in Berlin, nachdem die IG BAU das Scheitern der Tarifverhandlungen erklärt und die Schlichtung angerufen hat. Das teilten der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) mit.

Umfrage: Deutsche Unternehmen in China sehen Lichtblick

Die deutschen Unternehmen in China sind vorsichtig optimistisch. Ihre Produktionsfähigkeit sei bereits seit Monaten zu fast 100 Prozent wiederhergestellt, sagte der Geschäftsführer der Außenhandelskammer in Peking, Jens Hildebrandt, in einem Online-Pressegespräch des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK).

Grüne Woche in Berlin wegen Corona-Pandemie ohne Publikum

Die im Januar 2021 geplante Internationale Grüne Woche ist für das breite Publikum abgesagt. Die Messe werde als reiner Branchentreff ohne Publikumsveranstaltung stattfinden, teilte der Veranstalter Messe Berlin am Donnerstag mit. Bei allen bis einschließlich April 2021 geplanten Veranstaltungen werde der Schwerpunkt aufs Fachpublikum gelegt. Damit sollten auch unter Covid-19-Bedingungen für die jeweiligen Branchen die Kernfunktionen der Messen aufrecht erhalten werden.

Macron empfängt Merkel zu Arbeitstreffen am Mittelmeer

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Arbeitstreffen am Mittelmeer empfangen. Bei dem Kurzbesuch der Kanzlerin auf Macrons Sommerresidenz, der Festung Brégançon nahe Saint-Tropez, geht es am Donnerstag unter anderem um die Krise in Belarus und den Militärputsch in Mali. Gegen 18.30 Uhr war ein gemeinsamer Gang vor die Presse geplant und im Anschluss ein Abendessen.

ING: EZB ändert Geldpolitik noch nicht im September

ING erwartet nach der Veröffentlichung des EZB-Rats-Protokolls vom 16. Juli, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik im September noch unverändert lassen wird. "Die Unsicherheit wird definitiv noch nicht geschwunden sein, deshalb kämen geldpolitische Maßnahmen bei diesem Meeting noch zu früh", schreibt ING-Diba-Volkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar. Allerdings könnte eine Abwärtsrevision der Inflationsprognosen eine weitere geldpolitische Lockerung noch vor Jahresende auslösen.

WHO: Europa kann Coronavirus mittlerweile ohne Lockdown bekämpfen

Europa ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen in der Lage, die steigenden Corona-Infektionszahlen auch ohne massive Einschnitte für Wirtschaft und Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Durch die Erfahrungen der vergangenen Monate seien die europäischen Länder viel besser vorbereitet als zu Beginn der Pandemie, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge.

Behörden in Belarus gehen strafrechtlich gegen Opposition vor

Im Machtkampf mit der Opposition in Belarus greift die Staatsführung nun zu juristischen Mitteln. Generalstaatsanwalt Alexander Konjuk erklärte in einer Videoaufzeichnung, es seien strafrechtliche Ermittlungen wegen der Versuche der Opposition eingeleitet worden, die Macht im Land an sich zu reißen. Die Gründung eines Koordinierungsrates durch die Opposition ziele darauf ab, "die Macht zu ergreifen und die nationale Sicherheit von Belarus zu untergraben", sagte Konjuk. Dies verstoße gegen die Verfassung.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen wider Erwarten

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 15. August wider Erwarten zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 135.000 auf 1.106.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 923.000 vorhergesagt.

Philly-Fed-Index sinkt im August stärker als erwartet

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im August stärker eingetrübt als erwartet. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf plus 17,2 Punkte von plus 24,1 im Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf plus 20,0 erwartet.

Trump: Wusste "nichts" von Bannons Spendenkampagne für Grenzmauer

Nach der Festnahme seines früheren Chefstrategen Steve Bannon wegen der Unterschlagung von Spendengeldern hat US-Präsident Donald Trump versichert, "nichts" von dessen Spenden-Kampagne zur Finanzierung einer Mauer an der US-Grenze zu Mexiko gewusst zu haben. "Ich wusste gar nichts von dem Projekt", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten im Weißen Haus. Auch habe er "seit sehr langer Zeit" keinen Kontakt mehr zu Bannon gehabt.

+++ Konjunkturdaten +++

*DJ US/Index der gleichlaufenden Indikatoren Juli +1,2% gegen Vormonat

*DJ US/Index der nachlaufenden Indikatoren Juli -1,0% gg Vm

*DJ US/Index der Frühindikatoren Juli +1,4% gegen Vormonat

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.