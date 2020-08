DJ PTA-News: Biofrontera AG: Handelsaufnahme der 1,00% qualifiziert nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibung 2020/2021Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Leverkusen (pta039/20.08.2020/19:00) - Leverkusen, 20. August 2020 - Die Biofrontera AG (Aktien der Biofrontera AG ISIN: DE0006046113) hat am 18. August 2020 die vollständige Platzierung der 1,00% qualifiziert nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibung 2020/2021 mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 7,9 Mio. bekannt gegeben. Im Rahmen der Emission wurden 2.638.150 qualifiziert nachrangige, auf den Inhaber lautende Pflichtwandel-Teilschuldverschreibungen (die "Teilschuldverschreibung") ausgegeben. Der Bezugspreis lag bei 100% des Nennwerts, entsprechend EUR 3,00 pro Teilschuldverschreibung. Die Pflichtwandelschuldverschreibung 2020/2021 mit der WKN A3E454 / ISIN DE000A3E4548 hat eine maximale Laufzeit bis zum 20. Dezember 2021. Die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist heute, den 20. August 2020, erfolgt. Gemäß § 8 (2) der Anleihebedingungen der Pflichtwandelschuldverschreibung 2020/2021 ist die Biofrontera AG als Emittentin zeitlich unbefristet jederzeit zur "Pflichtwandlung" berechtigt, wenn der Kurs der Aktie (ISIN: DE0006046113) der Emittentin EUR 4,50 überschritten hat (der "Pflichtwandlungsauslösungspreis"). Maßgeblich hierfür ist der volumengewichtete Durchschnittskurs der an der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handel festgestellten Tageskurse der Aktie der Emittentin während eines zusammenhängenden Zeitraums von fünfzehn Handelstagen. Der Pflichtwandlungsauslösungspreis ist zum heutigen Tage gemäß der oben beschriebenen Ermittlung bereits überschritten, der relevante Durchschnittskurs liegt bei EUR 4,8350. Die Emittentin behält sich vor, zu welchem Zeitpunkt sie von ihrem Recht zur Pflichtwandlung Gebrauch macht und wird den nach Abwägung aller vorhersehbaren Umstände günstigsten Zeitpunkt dafür wählen. Die Aufforderung zur Pflichtwandlung gemäß § 16 der Anleihebedingungen wird im Bundesanzeiger und auch als Pressemitteilung bekannt gegeben. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an: Biofrontera AG Thomas Schaffer, Finanzvorstand Pamela Keck, Head of IR ir@biofrontera.com +49-214-87632-0 Hintergrund: Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer Kosmetika spezialisiert ist. Das Leverkusener Unternehmen mit weltweit rund 200 Mitarbeitern entwickelt und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Ameluz® wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen in den USA das verschreibungspflichtige Medikament XepiTM zur Behandlung von Impetigo. In Europa vertreibt das Unternehmen zudem die Dermokosmetikserie Belixos®, eine Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut. Biofrontera ist das erste deutsche Gründer-geführte pharmazeutische Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) und an der US-amerikanischen NASDAQ gelistet. www.biofrontera.com (Ende) Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Nasdaq [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597942800666 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 20, 2020 13:01 ET (17:01 GMT)





BIOFRONTERA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de