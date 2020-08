DJ Merkel will Umsetzung des EU-Fonds eng mit Wirtschaft abstimmen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bei der Umsetzung des EU-Wiederaufbaufonds eng mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Es sei wichtig, "dass es die richtigen strategischen Investitionen in die europäische Zukunft sind", sagte sie bei der Pressekonferenz in der Sommerresidenz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Festung Bregancon an der Cote d'Azur. "Hier werden wir in intensiven Dialogen auch mit der entsprechenden Wirtschaft Umsetzungspläne machen."

Ziel des Programms müsse es sein, Europa dort voranzubringen, wo es derzeit technologisch noch nicht Weltmarktführer sei. Merkel betonte, der Fonds müsse nun rasch ratifiziert werden, damit das Geld ab 2021 zur Verfügung stehe. Deutschland und Frankreich hatten zur Hilfe der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Staaten im Mai ein 500-Milliarden-Programm vorgeschlagen. Die EU-Staaten einigten sich im Juli dann auf ein Paket von 750 Milliarden Euro, darunter Zuschüsse von 390 Milliarden Euro und Kredite in Höhe von 360 Milliarden Euro.

Merkel und Macron hatten sich bereits am Mittwoch in einem gemeinsamen Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs ausgetauscht. Im Anschluss an das Arbeitstreffen in Bregancon war ein gemeinsames Abendessen der beiden geplant.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2020 13:08 ET (17:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.