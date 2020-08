DJ Bayer legt Essure-Klagen in den USA für 1,6 Mrd Dollar bei

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat in den USA einen Großteil der Klagen um die Verhütungsspirale Essure beigelegt. Mit Klägeranwälten seien Vereinbarungen getroffen worden, mit denen etwa 90 Prozent der insgesamt knapp 39.000 Klagen beigelegt würden, teilte der DAX-Konzern mit. Zur Beilegung sei eine Zahlung von insgesamt etwa 1,6 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Die Vergleichssumme sei durch bestehende Rückstellungen gedeckt.

In dieser Summe enthalten sei auch eine Pauschale für Ansprüche, für die noch keine Vergleichsvereinbarungen vorlägen. Das Unternehmen befinde sich insoweit in Vergleichsgesprächen mit Anwälten, die die verbliebenen Klägerinnen verträten. Bei den Fällen gehe um bereits eingereichte und zum Teil noch nicht eingereichte Klagen von Frauen, die angeben, durch das Medizinprodukt Gesundheitsschäden erlitten zu haben.

Die Vergleichsvereinbarungen enthielten keinerlei Eingeständnis eines Fehlverhaltens oder einer Schuld. Diese Vergleiche haben laut Bayer zudem keinen Einfluss auf anhängige Rechtsstreitigkeiten in anderen Ländern.

Der Konzern hatte 2018 angekündigt, den Verkauf und den Vertrieb von Essure in den Vereinigten Staaten einzustellen. Das folgte auf einen ähnlichen Schritt auf allen anderen Märkten im Jahr zuvor. In beiden Fällen beruhte die Entscheidung auf einem Rückgang der Verkäufe in den vergangenen Jahren.

