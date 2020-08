Der USD/JPY ist wahrscheinlich in eine konsolidierende Phase eingetreten und wird in den nächsten Wochen zwischen 105,00 und 107,00 gehandelt, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir stellten gestern fest, dass der 'Rückgang des USD überverkauft ist, aber da es noch keine Anzeichen für eine Stabilisierung gibt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...