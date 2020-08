MPEG LA, LLC hat heute folgende Erklärung abgegeben:

Die Erfolgsgeschichte von MPEG LA in Bezug auf Unabhängigkeit, Vertrauen und Transparenz, mit der wir die Lizenzierung von Patentpools seit fast einem Vierteljahrhundert vorantreiben, spricht für sich. Wir verfolgen weiterhin unser Ziel, ein Gleichgewicht zwischen Patentinhabern und Implementierern herzustellen, um Videotechnologien zu angemessenen Bedingungen und gemäß den Wettbewerbsrichtlinien dem Markt allgemein zugänglich zu machen. So sind wir. Ein Rebranding ist nicht erforderlich. So schwierig es auch sein mag, das Ziel einer einzelnen VVC-Patentpoollizenz ist wünschenswert. Während wir jetzt erfahren haben, dass eine Partei den Prozess des Media Coding Industry Forum (MC-IF) zur Förderung eines einzelnen VVC-Patentpools nicht mehr ernst nimmt, ist MPEG LA der Ansicht, dass dem MC-IF-Prozess jede Chance auf Erfolg gegeben werden sollte und von einem ängstlichen Markt ernst genommen werden sollte, der sich einen besseren Weg wünscht. In diesem Sinne freut sich MPEG LA mit Zuversicht auf die Gelegenheit zur Teilnahme.

MPEG LA, LLC

MPEG LA ist der weltweit führende Anbieter von Lizenzen aus einer Hand für Standards und andere Technologieplattformen. Seit den 1990er Jahren leistet das Unternehmen Pionierarbeit für den heutigen Patentpool, der dazu beiträgt, die am weitesten verbreiteten Standards in der Geschichte der Unterhaltungselektronik zu produzieren, und erweitert den Zugang zu anderen bahnbrechenden Technologien. MPEG LA betreibt Lizenzprogramme für eine Vielzahl an Technologien, die mehr als 24.000 Patente in 94 Ländern mit rund 260 Patentinhabern und über 6.000 Lizenznehmern umfassen. MPEG LA ist Anwendern bei der Implementierung der Technologien ihrer Wahl behilflich und bietet ihnen Lizenzlösungen an, die Zugang zu grundlegendem geistigen Eigentum, Betriebsfreiheit, ein geringeres Prozessrisiko und mehr Vorhersehbarkeit im Geschäftsplanungsprozess bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mpegla.com.

