CDU - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz dazu aufgerufen, sich vor dem Parteitag Anfang Dezember zu einigen. "Ich fände es gut, wenn die Kandidaten miteinander sprechen und einen gemeinsamen Weg finden", sagte Brinkhaus dem Handelsblatt. "Eine einvernehmliche Lösung vor dem Parteitag im Dezember wäre das Beste." Angesichts der wirtschaftlichen Krise warnte Brinkhaus vor einem langen innerparteilichen Machtkampf. "Jetzt drei Monate Vorwahlkampf führen und dann 270 Tage richtigen Wahlkampf: Wer will das schon angesichts der schwierigen Lage in Deutschland?", gab Brinkhaus zu bedenken. Außerdem will Brinkhaus einen Haushalt 2022 ohne Neuverschuldung - "In Normalmodus zurück". (Handelsblatt S. 8)

SCHULDEN - Die Einschätzung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, dass der Bund im nächsten Jahr abermals die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse reißen wird, ist in Berlin auf Kritik gestoßen. "Wir müssen schnellstmöglich zur regulären Schuldengrenze zurück", sagte der haushaltspolitische Sprecher der Union, Eckhardt Rehberg. (FAZ S. 15/Börsen-Zeitung S. 6)

KAPITALERHÖHUNGEN - Inmitten der Pandemie füllen Unternehmen mit neu emittierten Aktien ihre Kassen. Während bei Börsengängen Flaute herrscht, boomen die Kapitalerhöhungen. So ist das weltweite Aktienemissionsvolumen im Jahr 2020 bis dato auf den höchsten Stand seit 2015 geklettert, um 51 Prozent auf 71,2 Milliarden Dollar. In Deutschland stieg das Volumen der Kapitalerhöhungen sogar noch rasanter. Hier besorgten sich die Unternehmen 19 Milliarden Dollar frisches Kapital - mehr als doppelt so viel wie 2019. Schon jetzt sind 98 Prozent des Emissionsvolumens vom Gesamtjahr 2019 erreicht, wie Daten der Investmentbank Goldman Sachs zeigen. Damit ist 2020 das global bisher drittstärkste Jahr für Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen und Wandelanleihen - nur 2009 und 2015 waren die Volumina höher. (Börsen-Zeitung S. 9)

EURO - Zu den Gewinnern der Coronakrise gehört auch der Euro. Das alarmiert vor allem die deutschen Exporteure. "Unsere Branche wird dies auch mit Blick auf die ohnehin angespannte wirtschaftliche Situation zu spüren bekommen", sagt Ralph Wiechers, Chefvolkswirt beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Wenn der Absatz in der Krise ohnehin stockt, ist die Aufwertung der eigenen Währung eine zusätzliche Last. Der Verkauf wird zusätzlich gebremst, oder sie zwingt dazu, die Preise zu senken - beides drückt Umsatz und Gewinn. Die großen, weltweit vertretenen US-Konzerne profitieren dagegen vielfach von der Währungsverschiebung. Neben den deutschen Maschinenbauern sind die Autokonzerne betroffen, die nebenbei auch noch die Umstellung auf Elektromobilität bewältigen müssen. (Handelsblatt S. 6)

HAUSHALT - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bereitet die Deutschen auf noch höhere Kosten der Corona-Krise vor. Nach der historisch einmaligen Rekordverschuldung des Bundes von 218,5 Milliarden Euro im Haushaltsjahr 2020 werde er im Etat für das kommende Jahr erneut Kredite aufnehmen müssen, kündigte Scholz in den Zeitungen der Funke Mediengruppe an. Zudem lehnt er die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens strikt ab. (Funke Mediengruppe)

SELTENE ERDEN - Mit der Nachfrage nach Elektroautos steigt weltweit der Bedarf an Seltenen Erden. Bisher sind vor allem die Autobauer dabei von China abhängig, das den Markt fast monopolartig beherrscht. Jetzt geht Australien in die Offensive: Der Bergbaukonzern Arafura plant eine neue Mine im Norden des Landes. Dort könnten schon bald zwischen fünf und zehn Prozent der weltweiten Nachfrage des begehrten Elements Neodym gedeckt werden. Mit der deutschen Autoindustrie, die immer stärker auf Elektromobilität setzt, führt Arafura-Chef Gavin Lockyer bereits Gespräche. (Handelsblatt S. 20)

VERPACKUNG - Die deutschen Steuer- und Gebührenzahler müssen jedes Jahr 700 Millionen Euro dafür aufwenden, dass Städte und Gemeinden Einwegplastik oder Zigarettenkippen von öffentlichen Flächen entsorgen. Die neue EU-Kunststoffrichtlinie sieht nun vor, die Hersteller an den kommunalen Entsorgungskosten zu beteiligen. (FAZ S. 15)

