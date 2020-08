Aufgrund von vielen technischen Neuerungen sowie gesetzlichen Bestimmungen steigen die Anforderungen an die Akteure im Bauwesen kontinuierlich. Speziell für Quer- und Neuein-steiger, aber auch zur Auffrischung vorhande-nen Wissens sind die Grundlagenseminare zur Lüftungs-, Kälte-, Klima- und Regelungs-technik sowie zur Heizungshydraulik konzipiert. Profis finden im Programm Fachseminare zu den Themen BIM in der TGA, VDI 2078 oder Akustik in der Lüftungs- und Klimatechnik. Komplettiert wird das Angebot unter anderem durch Schulungen beispielsweise zum Gewährleistungs- und Projektmanagement. Aufgrund des sehr positiven Feedbacks werden zudem die Webinare weitergeführt, die der Kampus während der virusbedingten Beschränkungen im Frühjahr initiiert hat.

Das aktuelle Programm umfasst eine Vielzahl an Veranstaltungen und deckt damit alle wichtigen Themen der Bereiche Heizen, Kühlen und Lüften ab. In den Seminaren werden die theoretischen Inhalte leicht verständlich vermittelt und mit praktischen Übungen sowie konkreten Lösungsbeispielen anhand von Referenzprojekten verbunden. Im Seminar Kältetechnik-Grundlagen werden beispielsweise die verschiedenen Technologien und Systeme zur Kühlung von Gebäuden vorgestellt. Angefangen bei der Frage, was ein Kältemittel ist und warum dieses genutzt wird, bis hin zu den spezifischen Eigenschaften verschiedener Kältemittel werden alle wichtigen Aspekte zu diesem Thema besprochen. Weitere Inhalte sind unter anderem die verschiedenen Komponenten im Kältekreislauf sowie ...

