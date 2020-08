Am Donnerstag gab es noch einmal ein "Sommergewitter" und nachgebende Kurse am Aktienmarkt. Dabei testete der DAX nicht nur die 12.800 als runde Marke, sondern gleich den ganzen Bereich, welcher uns schon zum Start des Monats im Trading beschäftigte. Genügt diese Berührung für eine weitere Aufwärtstendenz? 12.800 im Fokus der Anleger Nach dem Versuch am Mittwoch, die 13.000 wieder anzulaufen, kam es am Donnerstag zu einer Ernüchterung. Erste größere ...

