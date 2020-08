Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1881 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.Der Franken hat zum Euro leicht Terrain eingebüsst und notiert am Morgen zu 1,0776 nach 1,0768 Franken am Vorabend. Der US-Dollar hat mit 0,9069 zum Franken ebenfalls Boden verloren.Am Freitag stehen in der Eurozone wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...