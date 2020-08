Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen deutlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Das lag vor allem an Aussagen aus dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. Der DAX startete bereits schwach in den Tag und konnte sich davon auch nicht mehr erholen. Am Ende lag er bei 12.830 Punkten. Das ist ein Minus von rund 1,1 Prozent. Die Marktidee ist diesmal TAG Immobilien.