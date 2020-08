Die Zahlenspielerei rund um Facebook im Corona-Quartal kann beeindrucken. Trotz Abschwächung des Wachstumstempos im Q2 2020, in dem der Umsatz im Jahresvergleich um 11 % auf knapp 19 Milliarden gesteigert wurde, konnte der Gewinn durch Skaleneffekte verdoppelt werden. Der Gewinn pro Aktie stieg von 0,91 US-Dollar auf 1,80 US-Dollar. Weiters erfreut sich das Netzwerk regen Zulaufs, nachdem monatlich 100 Millionen zusätzliche Nutzer gezählt werden können. Aktuell summieren sich die aktiven Nutzer auf rund 2,6 Milliarden, wobei täglich 1,79 Milliarden auf das Netzwerk zugreifen. Das Facebook Management sieht diese Steigerungsraten dann wieder abebben, wenn die Ausgehbeschränkungen in vielen Weltregionen wieder gelockert werden. In Summe jede Menge potenzielle Werbekunden, die über Facebook gezielt angesprochen werden können..Zum Chart.Skaleneffekte werden in Zukunft dafür sorgen, dass die Gewinne schneller wachsen als der Umsatz. So lässt sich ...

