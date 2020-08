Novartis erhält US-Zulassung für Kesimpta bei MS-Patienten DIHK: Konjunktur bricht nicht so stark ein wie befürchtet (Focus) Bayer einigt sich mit US-Klägerinnen im Streit um Verhütungsspirale Essure - zahlt 1,6 Mrd USD Dermapharm trotz Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 weiterhin auf Wachstumskurs Hawesko-Gruppe: Hauptversammlung beschließt Zahlung einer Dividende von EUR 1,75 pro Aktie HHLA ex Dividende 0,70 EUR Laserspezialist LPKF verschärft wegen verzögerter Aufträge den Sparkurs (Euro am Sonntag) paragon wächst 2019 deutlich zweistellig in schrumpfendem Gesamtmarkt - Robustes Q1 trotz Corona-Einflüssen "Wir arbeiten aktiv an Zukäufen", Gespräch mit Secunet-Chef Axel Deininger (BöZ) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...