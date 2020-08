NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 370 auf 345 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Durch seine vorrangig in US-Dollar getätigten Geschäfte laste dessen Verfall auf der Ausschüttungsquote und dem Aktienkurs des Schweizer Versicherers, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hält zwar an seinen Dividendenprognosen fest, sah sich aber zur Senkung des Kursziels veranlasst./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 08:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394

