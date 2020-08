DJ EUREX/Konsolidierung im DAX-Future weitet sich aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Freitag im Verlauf gut behauptet. Weiterhin handelt er in der Spanne zwischen 12.730 und 13.050 Punkten, die das Tief und das Hoch dieser Woche vorgeben. Damit baut er die Konsolidierung weiter aus. Dem Verfall der DAX-Optionen am Mittag wird kein großer Einfluss zugebilligt, da nahe dem aktuellen Kurs-Niveau keine größeren offenen Positionen bestehen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 10 auf 12.876 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.935,5 und das -tief bei 12.857,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.673 Kontrakte.

August 21, 2020

