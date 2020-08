Die Wiener Börse dürfte ihren Handel am Freitag mit Kursgewinnen starten. Ein Indikator auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,30 Prozent. Auch der deutsche DAX und der Euro-Stoxx-50 werden leicht positiv erwartet. Ebenfalls freundlich fielen die Vorgaben aus: In den USA hatte der Nasdaq Composite am Vortag sogar auf einem neuen Rekordhoch ...

