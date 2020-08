Unterföhring (ots) - 21. August 2020. Das Ende einer Crime-Ära: Mit schönen 10,4 und 11,4 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.; 20:15 / 21:15 Uhr) geht am Donnerstagabend in SAT.1 die weltweit gefeierte US-Crime-Serie "Criminal Minds" nach 15 Staffeln zu Ende."Promi Big Brother" rundet den erfolgreichen Abend in SAT.1 ab: Sehr gute 13,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen am Donnerstagabend die emotionale Diskussion der Märchenland-Bewohner darüber, wer real und wer fake ist. Damit dominiert der große Bruder erneut den 22:15 Uhr-Slot.Die erfolgreiche Prime Time verhilft SAT.1 zu einem guten Tagesmarktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 21.08.2020 (vorläufig gewichtet: 20.08.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SECommunications & PR News, Sports, Factual & FictionNadja SchlüterTel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4685290