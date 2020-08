DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz kündigt neue Schulden in erheblichem Umfang an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bereitet die Deutschen auf noch höhere Kosten der Corona-Krise vor. Nach der historisch einmaligen Rekordverschuldung des Bundes von 218,5 Milliarden Euro im Haushaltsjahr 2020 werde er im Etat für das kommende Jahr erneut Kredite aufnehmen müssen, kündigte Scholz in den Zeitungen der Funke Mediengruppe an. "Davon ist auszugehen angesichts der Entwicklung. Auch im nächsten Jahr sind wir gezwungen, noch die Ausnahme von der Schuldenregel zu ziehen und erhebliche Mittel aufzuwenden, um die Gesundheit zu schützen und die Wirtschaft zu stabilisieren", sagte Scholz.

Scholz lehnt bedingungsloses Grundeinkommen strikt ab

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz lehnt die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens strikt ab. "Das wäre Neoliberalismus", sagte der Bundesfinanzminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er habe die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens schon immer für falsch gehalten. Dadurch würden viele Errungenschaften des Sozialstaates wie die Renten- oder die Arbeitslosenversicherung gefährdet, warnte Scholz.

Umfrage: Leichter Zuwachs für SPD und Linke

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSU laut dem neuen Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin auf 37 Prozent der Wählerstimmen. Die Grünen wären mit 17 Prozent zweitstärkste Kraft. Für die SPD würden sich 16 Prozent entscheiden, für die AfD 10 Prozent. Die Linke käme laut der Erhebung, für die Infratest Dimap am 18. und 19. August 1.065 Wahlberechtigte befragte, auf 8 Prozent der Stimmen, die FDP auf 6 Prozent. Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Union und SPD auf 53 Prozent der Stimmen.

Merkel wirft Lukaschenko mangelnde Dialogbereitschaft vor

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko mangelnde Dialogbereitschaft vorgeworfen. "Präsident Lukaschenko hat bis jetzt mit niemandem telefoniert", sagte Merkel bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron auf dessen Feriensitz Fort de Brégançon am Mittelmeer. Die Kanzlerin wie Macron riefen Lukaschenko mit Nachdruck zu einer diplomatischen Lösung der Krise in Belarus auf.

Berlin und Paris setzen bei Konflikt in der Ägäis auf Einigkeit

Im Streit um Gas- und Ölvorkommen im östlichen Mittelmeer haben Deutschland und Frankreich trotz anderer diplomatischer Ansätze Einigkeit betont. "Es gibt verschiedene Arten des Handelns", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Blick auf die Entsendung französischer Militärs ins östliche Mittelmeer nach dem Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Bregancon.

Frankreich verzeichnet stärksten Anstieg der Corona-Neuinfektionen seit Mai

In Frankreich haben sich binnen eines Tages über 4.700 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt - die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Mai. Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, wurden 4.771 Neuinfektionen seit Mittwoch registriert - das sind rund 1.000 Fälle mehr als am Vortag. Damit wurde seit Mai zum ersten Mal die Schwelle von 4.000 neuen Corona-Fällen an einem Tag überschritten.

Rettungsflieger für Nawalny startet um Mitternacht in Berlin

Ein Rettungsflieger soll vom Flughafen Berlin-Tegel nach Russland starten, um den lebensgefährlich erkrankten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nach Deutschland zu holen. Die Berliner Charité sei bereit, Nawalny zu behandeln, teilte die Initiative "Cinema for Peace" mit. Ärzte in Russland kämpfen derzeit in einem Krankenhaus um Nawalnys Leben, der nach Angaben seiner Sprecherin "gezielt vergiftet" wurde.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien lehnen US-Antrag zu Iran-Sanktionen ab

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den Antrag der USA zur Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen den Iran zurückgewiesen. Dieser Schritt sei "unvereinbar mit unseren aktuellen Bemühungen" um das Internationale Atomabkommen mit dem Iran, deshalb könnten die drei europäischen Vertragspartner ihn nicht unterstützen, erklärten die Außenminister der drei Staaten, Heiko Maas (SPD), Jean-Yves Le Drian und Dominic Raab, in einer gemeinsamen Reaktion.

Präsidentschaftskandidat Biden will "Spaltung" der USA überwinden

In einer kämpferischen Nominierungsrede hat US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden versprochen, die "Spaltung" des Landes zu überwinden. Unter Präsident Donald Trump gebe es "zu viel Wut, zu viel Angst, zu viel Spaltung", sagte Biden in seiner mit Spannung erwarteten Rede beim Parteitag der oppositionellen Demokraten. "Vereint können und werden wir diese Zeit der Dunkelheit in Amerika überwinden."

Neuer Rückschlag für Trump im Streit um Übergabe von Finanzunterlagen

Ein US-Bundesrichter hat den Versuch von Präsident Donald Trump zurückgewiesen, eine Übergabe seiner Finanzunterlagen an die Justiz zu verhindern. Richter Victor Marrero wies in Manhattan das Argument des Präsidenten zurück, wonach die von Ermittlern verlangte Vorlage der Steuerunterlagen von acht Jahren durch seine Beraterfirma Mazars zu umfassend sei und einer politischen Schikanierung des Präsidenten gleichkomme.

GB/Einzelhandelsumsatz Juli +3,6% gg Vm; +1,4% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Juli PROG: +1,4% gg Vm; +0,1% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Juli +2,0% gg Vm; +3,1% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Aug -27 (Juli: -27)

Japan/Kernverbraucherpreise Juli unverändert (PROG: +0,1%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Juli +0,3% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Juli +0,2% gg Vm

