München (ots) -Gerade wurden die Dreharbeiten zu einem neuen Film der beliebtenTV-Reihe "Zimmer mit Stall" (durchschnittlich über vier MillionenZuschauer) im schönen Oberbayern beendet. "Barthls Tochter", so derArbeitstitel, entstand unter Corona-bedingten Sicherheits- undHygienemaßnahmen in Hausham und Umgebung. Seit Mittwoch wird derzweite Film "Ein Sommernachtstraum" (AT) gedreht.Unverhofft kommt oft: Zwei Begegnungen aus heiterem Himmelkonfrontieren Sophie und Barthl mit ungeklärten Fragen ihrerVergangenheit - und lassen die beiden Streithähne hoffen, dass einervon ihnen den Fuchsbichlerhof bald verlassen könnte. Neben AglaiaSzyszkowitz und Friedrich von Thun spielen u. a. Brigitte Hobmeierals Barthls Tochter, Eleonore Weisgerber als Sophies Schwiegermutter,Hans-Jochen Wagner als Sophies ehemaliger Schulfreund sowie ChristineOstermayer und Hark Bohm als lebensmüdes Ehepaar."Zimmer mit Stall - Barthls Tochter" (AT)Barthl (Friedrich von Thun) erhält eine Postkarte, die ihn zutiefstberührt: Seine Tochter Johanna (Brigitte Hobmeier), die denFuchsbichlerhof vor 23 Jahren im Streit verließ, bietet ihm einWiedersehen an. Natürlich möchte er nichts lieber, als sich mit ihrzu versöhnen. Und doch braucht der Dickschädel einen Anstoß vonSophie (Aglaia Szyszkowitz), um über seinen Schatten zu springen.Höchstpersönlich - und nicht ohne Hintergedanken - chauffiert Sophieihren ungeliebten Stallgast zu seiner Tochter, die im Allgäu beieinem Umweltprojekt arbeitet. Dort erlebt Barthl eine überausfreudige Überraschung. Mulmig wird Sophie derweil bei einem älterenGästepaar (Christine Ostermayer und Hark Bohm), das sich auf demFuchsbichlerhof einquartiert hat. Ein vorgefasster Abschiedsbrief,der ihr zufällig in die Hände fällt, lässt bei Sophie dieAlarmglocken läuten ..."Zimmer mit Stall" - Ein Sommernachtstraum" (AT)Pensionswirtin Sophie (Aglaia Szyszkowitz) hat sich ihren Job alsehrenamtliche Bürgermeisterin anders vorgestellt: Erst wenige Monateim Amt, funktioniert nicht einmal mehr die Müllabfuhr! Um dieSituation zu entschärfen, lagert sie - sehr zum Unmut von Barthl -den kompletten Gemeindemüll auf dem Fuchsbichlerhof zwischen. Ihr zurHand geht Pensionsgast Felix (Hans-Jochen Wagner), den Sophie seitSchulzeiten kennt. Zu ihrem eigenen Erstaunen gefällt ihr dersportliche Abenteurer ausgesprochen gut! Doch dann kreuztüberraschend ihre Schwiegermutter Brigitte (Eleonore Weisgerber) auf,um in letzter Sekunde Sophies Scheidung zu verhindern und sie nachParis zu ihrem Exmann Philippe zu lotsen. Die Grande Dame spannt fürihren intriganten Geheimplan auch Stallbewohner Barthl (Friedrich vonThun) ein, der Sophie keine Träne nachweinen würde.Die TV-Reihe "Zimmer mit Stall" ist eine Produktion der Roxy FilmGmbH (Produzenten: Andreas Richter, Ursula Woerner und Annie Brunner)im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Regie führen Michaela Kezele("Barthls Tochter") und Sebastian Stern ("Ein Sommernachtstraum").Das Drehbuch zu "Ein Sommernachtstraum" stammt von Holger Gotha undPhilipp Weinges, der auch "Barthls Tochter" schrieb. Die Redaktionliegt bei Sascha Mürl (ARD Degeto).