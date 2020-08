FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Hin und Her am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Dax gab nach einem freundlichen Handelsstart seine Gewinne ab und verlor zuletzt 0,06 Prozent auf 12 822,70 Punkte, womit sich im Wochenverlauf aktuell ein minimaler Verlust von 0,6 Prozent ergibt. Stimmungsdaten aus dem Industriesektor in Frankreich enttäuschten herb, da sie kein Wachstum mehr signalisieren.



Der MDax hielt sich am Freitagmorgen mit 0,13 Prozent auf 27 243,42 Punkte im Plus. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 drehte ins Minus und verlor 0,11 Prozent auf 3270,29 Zähler.



Aktuell stehen die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und der gesamten Eurozone für den Monat August zur Veröffentlichung an. Diese gelten als konjunkturelle Frühindikatoren./ck/jha/



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de