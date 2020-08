Mainz (ots) - Woche 35/20So., 23.8.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:20.15 ZDF SPORTextra (VPS 20.14/FUB/HD/AD/UT)UEFA Champions LeagueParis St. Germain - FC Bayern MünchenFinaleÜbertragung aus dem Estádio da Luz in LissabonReporter: Béla RéthyModeration: Jochen BreyerGast: Sandro Wagner In der Halbzeitpause:gegen 21.45 heute journal (HD/UT)WetterModeration: Marietta Slomka Verlängerung und Elfmeterschießen möglichanschl.Siegerehrung 23.25 Code 999 (HD/DD 5.1/UT)(Triple 9) Chris Allen Casey AffleckSgt. Detective Jeffrey Allen Woody HarrelsonIrina Vlaslov Kate WinsletMichael Atwood Chiwetel EjioforGabe Welch Aaron PaulRussell Welch Norman ReedusMarcus Belmont Anthony MackieFranco Rodriguez Clifton Collins Jr.Elena Vlaslov Gal Gadot Regie: John HillcoatUSA 2015 1.10 ZDF SPORTextra (FUB/HD/AD)UEFA Champions LeagueParis St. Germain - FC Bayern MünchenFinale(von 20.15 Uhr)Reporter: Béla Réthy 2.55 Terra X (VPS 2.05)Abenteuer Freiheit 3.40 Terra X (VPS 2.50)Russland von oben --------------------------------------- zu So., 23.8.4.20 Terra Xpress4.50 zdf.formstark5.00- ZDF.reportage5.30 ("Herzkino: Frühling - Wenn Kraniche fliegen" wird auf So. 30.8.2020, 20.15 Uhr verschoben. "Inspector Barnaby", "ZDF-History" und "heute Xpress" um 0.30 Uhr entfallen.)Woche 36/20So., 30.8.Bitte Änderung beachten:20.15 HerzkinoFrühling - Wenn Kraniche fliegen(Text und weitere Angaben s. 23.8.2020) (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Herzkino: Frühling - Am Ende des Sommers" wird auf So., 13.9.2020, 20.15 Uhr verschoben.)Di., 1.9.22.15 37°Mein Traum vom KindBitte Ergänzung beachten: Audiodeskription Woche 37/20So., 6.9.14.00 ZDF SPORTextraTriathlon: WMMixed-StaffelBitte Ergänzung beachten:Experte: Daniel Unger Woche 38/20So., 13.9.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Herzkino (VPS 20.14)Frühling - Am Ende des Sommers(Text und weitere Angaben s. 30.8.2020) (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen."Herzkino: Katie Fforde: Zimmer mit Meerblick" entfällt.)Di., 15.9.20.15 US-Wahl 2020ZDFzeitBitte Änderung beachten:Donald Trump - Der unterschätzte Präsident Bitte streichen: unberechenbare(Änderung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 16.9.2020,1.30 Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4685433