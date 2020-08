Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 24.08.2020(Nr. 322) Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), 1. Halbjahr 2020Dienstag, 25.08.2020(Nr. 323) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 2.Quartal 2020(Nr. 324) Maastricht-Defizitquote (Einnahmen und Ausgaben desStaates),1. Halbjahr 2020(Nr. 325) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Juni 2020(Nr. 35) Zahl der Woche: Nutzung sozialer Medien in Unternehmen, Jahr2019Mittwoch, 26.08.2020(Nr. 326) Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, Jahr 2019(Nr. 327) Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, Jahr 2019Donnerstag, 27.08.2020(Nr. 328) Gefährdungseinschätzung der Jugendämter für Minderjährige(Kindeswohlgefährdungen), Jahr 2019(Nr. 329) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft(Frühindikator), Juli 2020Freitag, 28.08.2020(Nr. 330) Außenhandelspreise, Juli 2020(Nr. 331) Entwicklung der Tarifverdienste (VierteljährlicherTarifindex), 2. Quartal 2020 (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4685429