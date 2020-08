Düsseldorf (ots) - Das italienische Lingerie-Label INTIMISSIMI ergänzt sein Sortiment mit dem sportlichen Triangel-BH "Lara" aus Naturbaumwolle. Das Modell verspricht außergewöhnlich hohen Tragekomfort, besten Support und einen sportiven Look. Um den neuen Cotton Bra optimal in Szene zu setzen, kooperiert INTIMISSIMI nun erstmalig mit Star-Influencerin Pamela Reif.Unterwäsche Spezialist INTIMISSIMI setzt auf Natürlichkeit, Funktionalität und Sportlichkeit: Der neue Cotton Bra "Lara" überzeugt mit schlichtem, sportivem Triangel-Design,hochwertigen Materialien und außergewöhnlichem Tragekomfort. Das Modell aus 84% Naturbaumwolle und 16% Elasthan hat nahtlose, doppellagige Cups aus angenehmem Baumwoll-Stretch. Das ummantelte Unterbrustband und der höhere Mittelteil garantieren perfekten Halt und unterstützen die Brust auf optimale Art und Weise. Dank seiner perfekten Passform ist das Modell nicht nur angenehm zu tragen, sondern zaubert außerdem ein natürliches, wunderschönes Dekolleté - auch bei tieferen Ausschnitten. Für einen sportlicheren Effekt können die Träger mit einem kleinen Häkchen auf dem Rücken überkreuzt werden. So ist der bequeme Triangel-BH auch für leichte Sportarten wie Yoga und Pilates perfekt geeignet.Parallel zur Digitalkampagne rund um den BH "Lara" kooperiert das Label nun erstmalig mit Star-Influencerin Pamela Reif. Mit über 6 Millionen Followern auf Instagram zählt sie zu Deutschlands einflussreichsten Social-Media Gesichtern. Sie ist vor allem für ihre Fitness-Videos bekannt - und damit die perfekte Besetzung, um den sportlichen Cotton Bra auf ihrem erfolgreichen Instagram-Account vorzustellen.Das Modell "Lara" von INTIMISSIMI ist ab sofort in vielen Farben online und in den INTIMISSIMI Stores erhältlich. Zusätzlich zur Baumwoll-Variante gibt es den BH alternativ auch aus Mikrofaser.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr. 340468 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134324/4685452