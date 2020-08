Netflix-Calls mit Verdoppelungspotenzial bei Erreichen des Allzeithochs

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte sich die Rally bei der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) fortsetzen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Netflix-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Rally führte die Aktie am 13. Juli im Umfeld der letzten Quartalszahlen auf das aktuelle Allzeithoch bei 575,37 USD. Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Er fiel dabei beinahe auf die Unterstützung bei 458,97 USD zurück. Knapp darüber versucht er seit 24. Juli einen Boden in Form eines Doppelbodens auszubilden. Die Nackenlinie liegt bei 510,82 USD.

Ausblick: Gelingt der Netflix-Aktie ein Ausbruch über 510,82 USD, dann könnte die Rally der letzten Wochen und Monate fortgesetzt werden. Der erste Zielbereich läge zwischen 575,37 und 600 USD. Mittelfristig könnte die Aktie sogar in Richtung 700 USD ansteigen. Ein Rückfall unter 458,97 USD wäre aber kurzfristige ein negatives Zeichen. In diesem Fall müsste mit einer Fortsetzung der Konsolidierung seit 13. Juli gerechnet werden. Ziele wären dann 423,31 USD und 386,80 USD."

Kann die Netflix-Aktie, die derzeit bei 498,63 USD notiert, den Widerstand bei 510,82 USD überwinden, um danach das Kursziel bei 575 USD zu erreichen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 530 USD

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis 530 USD, Bewertungstag 18.12.20, BV 0,01, ISIN: DE000JC3HWZ6, wurde beim Netflix-Aktienkurs von 498,63 USD Euro und dem Euro/USD-Kurs von 1,181 USD mit 0,30 - 0,31 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf das alte Hoch bei 575 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,61 Euro (+97 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 440,5181 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 440,5181 USD, BV 0,01, ISIN: DE000PH12NJ7, wurde beim Netflix-Kurs von 498,63 USD mit 0,50 - 0,52 Euro taxiert.

Wenn die Netflix-Aktie auf 575 USD ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,13 Euro (+117 Prozent) erhöhen - sofern die Netflix-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de