Volvos Elektroauto-Marke Polestar hat nun in Düsseldorf den ersten Polestar Space in Deutschland eröffnet. Bis Ende 2020 will das schwedische Unternehmen insgesamt 50 dieser Markenerlebniscenter aufbauen, sieben davon in Deutschland. Nach dem bereits vorab angekündigten Standort Düsseldorf sollen Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München folgen. Vor Ort setzt Polestar jeweils auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...