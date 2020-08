DJ FDP mahnt Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen an

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Ein Paket von Maßnahmen soll nach den Vorstellungen der FDP dafür sorgen, dass in Deutschland Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden. Vorgesehen sei unter anderem ein "Azubipakt 2030", in dessen Rahmen bis Ende nächsten Jahres die Vergütung für Auszubildende steuer- und abgabenfrei gestellt werden solle, sagte FDP-Präsidiumsmitglied Volker Wissing bei einer Pressekonferenz in Berlin. Bei einem "digitalen Jobgipfel" seien die Vorschläge der Partei Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern präsentiert worden.

"Krisenzeiten sind Zeiten, in denen politisch gehandelt werden muss", sagte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister, der neuer Generalsekretär der FDP werden soll. "Wir brauchen einen richtigen Schub in diesem Bereich." Er forderte zudem, die frühkindliche Bildung stärker als gesamtstaatliche Aufgabe anzusehen und auch zu finanzieren. Eine "Offensive" sah er auch im Industriebereich als nötig an, in dem die Wachstumseinbrüche wegen der Corona-Krise "mehr als besorgniserregend" seien. Wissing schlug vor, die Unternehmenssteuersätze in Deutschland zu senken.

Nach den Worten von FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer fordert die FDP zudem, mit einer "Entfesselungsinitiative" unnötige Bürokratie abzubauen und Planungsverfahren deutlich zu beschleunigen. Auch sollten Grundsicherungsbezieher stärker aufstocken können, und die Obergrenze für Minijobs soll auf mindestens 550 Euro angehoben werden.

August 21, 2020

