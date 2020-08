Im Plus liegt zur Stunde die Aktie der Lufthansa . Der jüngste Kurs betrug 8,52 Euro. Ein Plus in Höhe von 9 Cent erfreut derzeit die Aktionäre der Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie kostet derzeit 8,52 Euro. Der heutige Kurs der Lufthansa ist längst nicht der höchste in der Börsengeschichte des Anteilsscheins.

Den vollständigen Artikel lesen ...