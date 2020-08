FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Covestro von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 41 Euro angehoben. Einige Absatzmärkte des Kunststoff-Spezialisten entwickelten sich besser als von ihm erwartet, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine höheren Schätzungen gingen auf bessere Preise für einige wichtige Produkte und eine überraschend gute Nachfrage zurück./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0006062144

