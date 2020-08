DJ Regierung fordert Einhaltung der Corona-Regeln

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Bevölkerung angesichts der weiter steigenden Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu einer Einhaltung der geltenden Schutzregeln gemahnt. "Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden und das Erreichte damit in Gefahr bringen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Den Anstieg der Neuinfektionen nannte er "eine beunruhigende Entwicklung". Die Dynamik müsse einem Sorgen machen. Jeder habe Verantwortung zu helfen, die Pandemie unter Kontrolle zu halten, betonte er. "Jeder muss achtsam bleiben und sich an die Regeln halten."

Seibert verwies auf das Tragen von Schutzmasken, wo vorgeschrieben und sinnvoll, Abstands- und Hygieneregeln. "Private Feiern mit 100 und mehr Menschen, bei denen sich niemand an diese Regeln hält, sind unverantwortlich", hob er hervor. Reiserückkehrer aus Risikogebieten seien verpflichtet, sich testen zu lassen und sich in Quarantäne zu begeben, wenn sie keinen negativen Test vorweisen könnten. "Das sind keine freundlichen Empfehlungen des Staates, das sind klare Vorschriften, auf deren Nichteinhaltung auch Bußgeld stehen kann", stellte der Regierungssprecher klar.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2020 06:04 ET (10:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.