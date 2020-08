Mladá Boleslav (ots) - - SKODA AUTO fertigt an Standorten Mladá Boleslav und Vrchlabí drei Getriebetypen für den Volkswagen Konzern- Kontinuierliche Optimierung, Automatisierung und Digitalisierung nach den Prinzipien der Industrie 4.0 in der Fertigung bei SKODA AUTOSKODA AUTO hat heute das 13-millionste Getriebe der aktuellen Generation gefertigt. Derzeit produziert der tschechische Automobilhersteller in seinem Stammwerk in Mladá Boleslav für den Volkswagen Konzern die Getriebetypen MQ/SQ100 und MQ200 und am Standort Vrchlabí das Direktschaltgetriebe DQ200. Sie werden neben verschiedenen SKODA Modellen auch in Fahrzeugen anderer Volkswagen Konzernmarken verbaut.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont: "Heute haben wir die beeindruckende Marke von 13 Millionen produzierten Getrieben der aktuellen Generation erreicht. Dieses Produktionsjubiläum ist das Ergebnis der hohen Kompetenz und des großartigen Teamspirits unserer Mannschaft. Mit diesen Stärken hat die Komponentenfertigung bei SKODA AUTO kontinuierlich an strategischer Bedeutung gewonnen und sich konzernweit zu einer tragenden Säule des markenübergreifenden Produktionsverbundes entwickelt."Christian Bleiel, Leiter Komponentenfertigung von SKODA AUTO, ergänzt: "Unsere Werke in Mladá Boleslav und Vrchlabí zählen zu den modernsten und effizientesten Produktionsstandorten in der gesamten Automobilbranche. Unsere Getriebe erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Die Fertigung dieser Getriebe auf unseren komplexen High-Tech-Anlagen erfordert langjährige Erfahrung und ein hohes Maß an Qualifikation der Mannschaft. Durch Innovationen, kontinuierliche Verbesserungsprozesse, Automatisierung und insbesondere durch Digitalisierung entwickeln wir die Komponentenfertigung bei SKODA entschlossen weiter."Derzeit fertigt SKODA AUTO insgesamt drei Getriebetypen, die neben Modellen von SKODA auch in Fahrzeugen anderer Volkswagen Konzernmarken zum Einsatz kommen. Im Stammwerk Mladá Boleslav produziert SKODA bereits seit dem Jahr 2000 das MQ200 als Fünf- und seit 2011 auch als Sechsganggetriebe für Fahrzeuge mit Benzinmotor und einem Hubraum von 1,0 bis 1,6 Liter. Seit die Produktion im Jahr 2000 angelaufen ist, entstanden bis heute mehr als 7.590.000 Einheiten dieses Getriebetyps. Das tägliche Produktionsvolumen beläuft sich aktuell auf 2.000 Exemplare.Die seit 2011 in Mladá Boleslav gefertigten MQ100/SQ100-Getriebe wurden ursprünglich für die ,New-Small-Family'-Modelle des Volkswagen Konzerns konzipiert und verrichteten zunächst im SKODA CITIGO*, im VW up! und im Seat Mii ihren Dienst. Nachdem diese Modelle inzwischen mit Ausnahme des VW up! ausschließlich mit rein batterieelektrischem Antrieb ausgeliefert werden, sorgen die Getriebe heute hauptsächlich im SKODA FABIA sowie weiteren Kleinwagen des Volkswagen Konzerns mit 1,0-Liter-Benzinmotoren für den Kraftschluss. Im August 2020 verließ das zweimillionste Getriebe vom Typ MQ100/SQ100 die Werkshallen in Mladá Boleslav.Seit 2012 produziert SKODA im Komponentenwerk Vrchlabí zudem das automatische 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) DQ200. Bei einer Produktionszahl von aktuell 2.300 Einheiten täglich sind inzwischen bereits mehr als 3.300.000 Exemplare des DQ200 entstanden. Auch dieses Getriebe kommt bei SKODA ebenso wie bei anderen Konzernmarken zum Einsatz. Allein 2019 wurden bei SKODA AUTO rund 1.125.200 Getriebe gefertigt, das durchschnittliche tägliche Produktionsvolumen lag typübergreifend bei rund 4.800 produzierten Einheiten.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp (http://www.skoda-auto.de/wltp).Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de (http://www.dat.de)), unentgeltlich erhältlich ist.CITIGOe iV 61 kW (83 PS)kombiniert 12,9 - 12,8 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km