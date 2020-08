DJ MARKT USA/Wall Street wenig verändert erwartet

Wenig verändert dürften die US-Aktienmärkte in den letzten Handelstag der Woche starten. Vor dem Wochenende, das sowohl positive als auch negative Überraschungen bringen könnte, halten sich Anleger vorsichtshalber zurück, wobei die Stimmung übergeordnet aber gut ist. So gibt es im US-chinesischen Handelsstreit einen kleinen Hoffnungsschimmer. Nachdem die für den 15. August geplanten Verhandlungen kurzfristig abgesagt worden waren, teilte das chinesische Handelsministerium mit, dass Vertreter beider Seiten "bald" miteinander telefonieren würden.

Am Donnerstag hatten die Aktienkurse die Enttäuschung über schwache Konjunkturdaten überwunden und den Handel im Plus beendet. Der Nasdaq-Composite schaffte im späten Handel sogar ein neues Rekordhoch. Schwache Daten, so das Kalkül der Investoren, könnten Regierungen und Zentralbanken zu weiteren Wirtschaftsstimuli veranlassen und den Strom billigen Geldes noch länger fließen lassen.

Auch am Freitag gibt es einige wichtige Daten zu verarbeiten. Veröffentlicht werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor im August sowie die Juli-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser.

Unter den Einzelwerten an der Börse profitieren die Aktien von Deere von den Quartalszahlen, die der Landmaschinenhersteller am Freitag vorgelegt hat. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 2,1 Prozent.

August 21, 2020

